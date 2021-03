DIRECT. Covid-19 : "1 700 médiateurs" vont être recrutés pour aider à pratiquer les tests salivaires dans les écoles, annonce Jean-Michel Blanquer

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

• "1 700 médiateurs" vont être recrutés pour aider à pratiquer les tests salivaires dans les écoles, a annoncé le ministre de l'Education. "La doctrine" c'est de fermer les écoles "en dernier" "si c'était indispensable", a par ailleurs réaffirmé Jean-Michel Blanquer. Suivez notre direct.



• L'exécutif dévoile aux partenaires sociaux ses arbitrages pour aménager la réforme de l'assurance-chômage. En raison de la crise sanitaire, le gouvernement a reporté à plusieurs reprises son application. Une réunion en visioconférence est prévue ce matin.



"On a la sentiment que la justice a fait de la politique dans cette affaire", estime le maire LR de Nice, Christian Estrosi, après la condamnation de Nicolas Sarkozy pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des "écoutes". L'ancien président écope de trois ans de prison, dont un an ferme. Une décision dont il va faire appel.

• L'utilisation du vaccin d'AstraZeneca va être étendue aux personnes âgées de 65 à 75 ans présentant des comorbidités, a annoncé hier soir sur France 2 le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'appuyant sur les dernières recommandations de la Haute Autorité de santé.



: Bonjour @Gilles, le ministre de l'Education cite un texte publié par le membre du conseil scientifique Arnaud Fontanet dans le British Medical Journal. Jean-Michel Blanquer évoque une "étude", mais il s'agit plutôt d'un article où l'épidémiologiste plaide pour maintenir autant que possible les écoles ouvertes. Arnaud Fontanet s'appuie sur des références bibliographiques diverses (des études, des communiqués...). Dans ce texte, il n'indique pas que les contaminations sont moins importantes dans les écoles que dans les autres lieux, mais estime que "le consensus émergent est que les écoles ne semblent pas être des amplificateurs de transmission."

: Bonjour FI,Savez-vous sur quoi se base Le ministre pour dire cela ?

: Jean-Michel Blanquer annonce que "1 700 médiateurs" vont être recrutés à partir d'aujourd'hui pour aider le personnel chargé d'effectuer les tests dans les écoles. Il s'agira principalement d'étudiants, notamment "en médecine ou en pharmacie", qui travailleront "entre maintenant et fin juin".

: Jean-Michel Blanquer estime par ailleurs que les contaminations sont moindres dans les écoles. "Les élèves respectent plus les gestes barrières que dans le reste de leur vie sociale", selon le ministre de l'Education.

: "L'école n'est pas une variable d'ajustement". Le ministre de l'Education, Jean-Michel Blanquer, réitère ce matin sur France Inter sa volonté de maintenir les écoles ouvertes.

: La fermeture des écoles a creusé les écarts entre pays riches et pauvres mais aussi au sein des pays, entre familles aisées et précaires, urbaines et rurales, enfants réfugiés ou non, présentant un handicap ou non, indique l'ONG Save the Children.

: Dans le monde, les enfants ont perdu en moyenne 74 jours d'éducation chacun, soit près d'un tiers d'une année scolaire, en raison de la pandémie de Covid-19, selon l'ONG Save the Children. "Des centaines de millions d'enfants ne sont toujours pas scolarisés", s'alarme l'organisation, qui appelle à faire de leur retour en classe une priorité.

: Pour compléter la réponse apportée à @Ange, j'ajoute que si vous avez entre 65 et 74 ans et que vous ne présentez pas de comorbidités, le calendrier vaccinal est plus flou. La semaine dernière, le Premier ministre avait simplement évoqué la vaccination des personnes âgées de 65 à 74 ans "à partir d'avril".

: Bonjour @Ange, si vous êtes née en 1948, vous avez donc 72 ou 73 ans. Notez tout d'abord que si vous êtes atteint(e) d'une pathologie dite à haut risque, vous avez accès à la vaccination depuis janvier, sans condition d'âge. Par ailleurs, les personnes âgées de "50 ans et plus, incluant les 65-75 ans", qui souffrent de "ce qu'on appelle des comorbidités" (diabète, hypertension, antécédents de cancer...), pourront désormais "se faire vacciner avec AstraZeneca", chez "leur médecin traitant, dans l'hôpital qui les suit" ou "dans quelques jours en pharmacie", a annoncé hier soir, le ministre de la Santé, Olivier Véran.

: Je suis de 1948, quand aurai-je droit au vaccin ?

: Le confinement instauré le week-end sur le littoral des Alpes-Maritimes "a été parfaitement respecté" à Nice, juge par ailleurs le maire de la ville, Christian Estrosi.

: L’exécutif envisage un nouveau tour de vis, selon les informations de franceinfo. "S'il n'y a pas d'amélioration dans les vingt départements placés sous surveillance, on va étudier de très près un confinement le week-end", indique un proche d'Emmanuel Macron. Un nouveau conseil de défense sanitaire se tiendra demain. Les premières retombées des mesures prises à Nice (Alpes-Maritimes) et Dunkerque (Nord) y seront scrutées attentivement.

• Les centaines d'adolescentes enlevées vendredi dernier dans leur pensionnat de Jangebe, dans le nord-est du Nigeria ont été libérées ce matin, indique le gouverneur l'Etat.





Jugement sans précédent : Nicolas Sarkozy est devenu le premier ancien président de la Ve République condamné à de la prison ferme. Un an (plus deux avec sursis) pour corruption et trafic d'influence dans l'affaire dite des "écoutes". Une décision dont il va faire appel.