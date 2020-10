Coronavirus : pourquoi limiter ses interactions sans masque à six personnes

Le président de la République l'a demandé le 14 octobre en direct de France 2 : il faut, dans la mesure du possible, limiter ses interactions sans masque à six personnes. "Cela vient du concept de bulle sociale, mais le chiffre n'est pas scientifiquement très fixé, indique Damien Mascret, médecin et journaliste France Télévisions, présent sur le plateau du 19/20. Malgré tout, il y a un fond de vérité : il y a quelques jours, des chercheurs de l'université de Copenhague (Pays-Bas) ont simulé l'épidémie de coronavirus et se sont aperçus que si vous aviez 15 contacts sans masque, il y a avait une épidémie qui continuait quasiment à l'identique."

"Réduire le nombre de personnes que vous voyez sans masque"

En revanche, si l'on réduit à dix le nombre de contacts sans masque, on obtient un aplatissement considérable de l'épidémie. "Dix pour les scientifiques, six pour le président et le Premier ministre... Disons que le principe est vraiment de réduire le nombre de personnes que vous voyez sans masque", reprend le médecin et journaliste.