DIRECT. Suivez le discours de Jean Castex, qui présente les modalités du nouveau "plan d'investissement dans les compétences"

Ce qu'il faut savoir

Le Premier ministre Jean Castex présente lundi 27 septembre les modalités du nouveau "plan d'investissement dans les compétences" à Châtellerault (Vienne). Il a commencé à détailler de nouvelles mesures dans une interview publiée dans Les Echos. Le Premier ministre y avance l'objectif de "former 1,4 million de demandeurs d'emploi en 2022" et annonce l'extension "sur toute l'année 2022" des aides au recrutement d'alternants. Suivez son discours dans notre direct.

Des difficultés de recrutement. Le Premier ministre évoque des difficultés de recrutement qui tendent "à se généraliser" et plaide pour la formation "à la fois" des salariés et des 5,927 millions de demandeurs d'emploi de catégorie A, B ou C, selon les dernières données disponibles. Il précise que pour la formation professionnelle, le gouvernement entend "mobiliser 1,4 milliard d'euros supplémentaires sur 2021 et 2022, dont 900 millions dès cette année".

Former 1,4 million de demandeurs d'emploi. "Pour les chômeurs, nous assumons le parti pris de privilégier au maximum les formations en entreprise, directement opérationnelles", a poursuivi le Premier ministre. Il rapporte que l'Etat va signer "de nouvelles conventions avec les régions et avec Pôle emploi, à hauteur de 560 millions, et ouvrir les nouvelles formations à l'ensemble des demandeurs d'emploi quel que soit leur niveau de qualification".

Le "revenu d'engagement pour les jeunes" n'est pas un RSA jeunes, a affirmé le Premier ministre dans Les Echos. "Nous voulons accompagner vers l'emploi ces centaines de milliers de jeunes qui ne sont ni en emploi, ni en études ni en formation. Il faut mettre le paquet sur les chantiers d'insertion, sur l'accompagnement individualisé pour aller chercher – c'est un terme que je n'aime pas beaucoup – les décrocheurs", a-t-il dit.