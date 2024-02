Plan de "remigration" : le RN a demandé un "engagement écrit" à l'AfD pour que ce projet ne fasse jamais partie du programme du parti d'extrême droite allemand

Le Rassemblement national (RN) a demandé un "engagement écrit" garantissant que la "remigration" ne fera jamais partie du programme de l'AfD, assure à France Inter Thibaut François, député RN du Nord.

Le président du RN Jordan Bardella et la députée Marine Le Pen ont déjeuné mardi avec Alice Weidel, la coprésidente de l'AfD, parti d'extrême droite allemand et allié du RN au Parlement européen. Pourtant, en janvier, Marine Le Pen avait pris ses distances avec l'AfD, accusé d'avoir présenté un plan d'expulsion massive du pays d'étrangers et de "citoyens non assimilés". Souhaitant que "les choses soient extrêmement claires", la cheffe des députés RN avait alors déclaré qu'elle était "en total désaccord avec la proposition".

"Je considère que nous avons, si c'est le cas, une opposition flagrante avec l'AfD. Et nous serons amenés à discuter des divergences, et voir si ces divergences ont ou n'ont pas des conséquences, sur la capacité que nous avons à nous allier dans un même groupe", avait aussi expliqué Marine Le Pen. Depuis, les relations étaient réputées tendues entre les deux partis au Parlement européen.