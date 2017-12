Gilbert Collard "s'emmerde" à l'Assemblée, des députés LREM lui répondent

Gilbert Collard couve-t-il un "bore out" ? "Au Parlement aujourd'hui, la vie est terne. On s'y emmerde", car "il n'y a plus de vie parlementaire", a estimé, vendredi 22 décembre, le député apparenté Front national. "Parce qu'il n'y a plus de débat, il y a une chorale, la chorale Macron qui applaudit quand il faut applaudir, qui ânonne des textes qu'on lui écrit, avec un président ectoplasmique, étonnant, [François] de Rugy", a déploré le député du Gard sur Sud Radio.

"Il n'y a plus de vie parlementaire, il n'y a plus de débats, tout est répétitif. Macron a réussi à hypnotiser la démocratie", a ajouté le parlementaire. "Qu'est-ce que vous voulez secouer le cocotier avec des médias qui sont complètement à la botte du gouvernement", a ensuite critiqué Gilbert Collard.

Les députés LREM dénoncent son absentéisme

L'avocat n'est pas le premier à montrer des signes de lassitude. Des députés de la majorité LREM ont avoué pour leur part, à l'automne, des signes de fatigue et parfois de la "frustration" face à une procédure parlementaire qui peut s'avérer lente. Malgré tout, certains députés de la majorité ont tenu à répondre à Gilbert Collard en pointant son absentéisme et son manque d'investissement. "Ça doit être pour ça qu'on ne le voit jamais", a ainsi tweeté Aurore Bergé, porte-parole du groupe LREM.