Affaire Fillon : la Cour de cassation confirme la culpabilité de l'ancien Premier ministre mais renvoie à un nouveau procès pour fixer sa peine

La Cour de cassation a confirmé, mercredi 23 avril, la culpabilité de François Fillon, de sa femme Penelope et de son ex-suppléant, Marc Joulaud, dans l'affaire des emplois fictifs à l'Assemblée nationale. En revanche, elle ne confirme pas la peine prononcée par la cour d'appel contre François Fillon, ni les dommages-intérêts. "Les peines prononcées à l'égard" de François Fillon "et le montant des dommages-intérêts à verser devront être rejugés" dans le cadre d'un nouveau procès, écrit la Cour dans un communiqué.

⚖[Communiqué] La culpabilité d’un député, de son épouse & de son suppléant notamment pour détournement de fonds publics & complicité est confirmée. Les peines prononcées à l’égard du député & le montant des dommages-intérêts à verser devront être rejugés.https://t.co/1SrgkYsUed pic.twitter.com/oxPfdyAGsF — Cour de cassation (@Courdecassation) April 24, 2024

Le 9 mai 2022, la cour d'appel de Paris avait condamné François Fillon à quatre ans de prison dont un an ferme, à 375 000 euros d'amende et à dix ans d'inéligibilité. La Cour de cassation a confirmé les peines prononcées par la cour d'appel à l'encontre de Penelope Fillon et de Marc Joulaud. Ces derniers ont respectivement été sanctionnés de deux ans de prison avec sursis ainsi que 375 000 euros d'amende, et de trois ans de prison avec sursis.