Père Gréa : son combat pour le mariage des prêtres

David Gréa était un prêtre comblé. Il y a un an, il célébrait la messe dans sa paroisse, à Lyon (Rhône), et n'avait pas l'intention d'abandonner son ministère. Mais il a dû choisir entre sa vocation religieuse et une histoire d'amour avec une femme. Le célibat était devenu trop lourd même si depuis le séminaire il s'efforçait d'y croire.

Il tombe amoureux il y a deux ans

A Lyon, grâce à lui, l'église prend un coup de jeune. Le père Gréa ose des messes en musique et galvanise son auditoire. Il change la façon de s'adresser aux fidèles et se présente même en tête d'affiche face aux Star Wars. Ses paroissiens, sous le charme, sont dix fois plus nombreux, mais le père lui, se sent toujours aussi seul. Le couple, la sexualité... David Gréa choisit de partager ses doutes et il y a deux ans, il tombe amoureux de Magali. Il en parle à des prêtres, à son évêque et même au pape François.

Le JT

Les autres sujets du JT