brut

En partant d’une simple épingle qu’elle a échangée encore et encore contre des objets de plus en plus chers, elle a fini par devenir propriétaire d’une maison. Retour sur l'incroyable histoire de Demi.

“J’ai regardé autour de moi, dans ma maison, en me demandant quel était le plus petit objet et le plus gros. Alors, j’ai eu l’idée de l’épingle à cheveux contre la maison. J’ai fait des échanges avec des ados de 16 ans, avec des personnes de 50-60 ans, dans tout le pays, avec des prêtres, avec des profs, avec tout le monde.” Inspirée par l’histoire de Kyle MacDonald, un blogueur canadien qui, il y a 15 ans, avait transformé un trombone rouge en maison par une série d’échanges, Demi s’est à son tour lancée dans l’aventure du troc. Elle a aujourd’hui réussi son défi puisqu’elle est l’heureuse propriétaire d’une maison.

“Ce que je préfère, c’est de voir toutes les personnes qui se sont mises à le faire”

Pour son premier échange, Demi a posté des messages Facebook sur de nombreux groupes. “Une femme a fini par me répondre. Elle m’a dit : ‘Super, on m’a offert une paire de boucles d’oreilles pour mon anniversaire. Je ne les ai jamais portées, elles sont dans leur emballage, je ne les porterai pas.’ Ça a été mon tout premier échange”, explique la jeune femme. De fil en aiguille, elle a obtenu des verres à margarita, un vieil aspirateur, une planche de snowboard, puis quelques mois plus tard une Apple TV, un casque Bose, un appareil photo Canon, des sneakers… Jusqu’à réussir à obtenir une véritable maison. Pour ses échanges, la jeune femme s’est fixée deux règles. “La première, c’est que je ne dois pas dépenser d’argent. Le but, c’est de faire du troc, donc je dois toujours échanger un objet contre un autre objet. La deuxième, c’est de ne pas échanger avec quelqu’un que je connais.”

Désormais, des millions de personnes suivent son aventure sur les réseaux-sociaux. Parmi ses échanges, elle avoue que certains ont été moins fructueux que d’autres. ”Une femme m’a contactée. Elle vivait à l’autre bout du pays. Elle était très intéressée par ma Mini Cooper. Et elle m’a dit qu’elle avait un collier en diamant, estimé à environ 18 000 $. Mais en le revendant, ils m’en ont proposé 2000 $. C’était une erreur. Mais il faut avoir en tête tout le cheminement, le fait que je suis partie d’une épingle à cheveux.”