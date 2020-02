VIDEO. Elle est l\'une des actrices les plus reconnues d\'Hollywood : Jennifer Aniston, une vie

À ses débuts, Jennifer Aniston gagne sa vie en tant que serveuse, télémarketeuse ou coursière à vélo. C'est durant l'année de ses 25 ans qu'elle accède à la célébrité internationale grâce à son rôle de Rachel Green dans la série "Friends". Durant 10 saisons, le public se passionne pour l'histoire de son personnage avec Ross Geller. C'est également ce rôle qui lui permet de décrocher plusieurs prix dont le Golden Globe de la Meilleure actrice dans une comédie. Puis, durant les années 2000, elle se tourne avec succès vers les comédies. En 1998, en pleine "Friends-mania", elle rencontre Brad Pitt, qu'elle épouse deux ans plus tard, sous les yeux des paparazzis. Le couple divorce en 2005.

Les paparazzis aux trousses de l'actrice

Les médias se déchaînent, les paparazzis ne lâchent pas Jennifer Aniston, Brad Pitt et Angelina Jolie. En 2006, elle est à l'affiche de "La Rupture" mais c'est son histoire avec son partenaire Vince Vaughn qui intéresse la presse. De son côté, l'acteur imputera des années plus tard leur rupture à la pression des paparazzis. À 42 ans, elle joue dans deux films mais c'est le début de sa relation avec Justin Theroux qui est commenté.

En 2016, elle prend la plume dans le "Huffington Post" pour dénoncer le "harcèlement" par les paparazzis dont elle est victime et "l'objectification" du corps des femmes. "La réalité, c'est que le harcèlement et l'objectification que je subis personnellement depuis des décennies reflète la façon tordue dont on évalue la valeur d'une femme", a-t-elle notamment dénoncé.

Le 19 janvier 2020, Jennifer Aniston remporte le prix de la Meilleure actrice aux SAG Awards. Et pourtant, c'est une photo avec Brad Pitt qui fait les gros titres.