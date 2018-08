Tensions avec les États-Unis : le président turc appelle à boycotter les produits américains, des Turcs détruisent leurs iPhones

La querelle diplomatique entre les États-Unis et la Turquie ne se calme pas, au contraire. Washington a menacé la Turquie de nouvelles sanctions, alors que les Américains ont déjà augmenté la taxe sur certains produits turcs. Cela a provoqué un appel au boycott des produits américains par le président turc, Recep Tayyip Erdogan.

Sur les réseaux sociaux en Turquie, le hashtag #BoycottUSA est en

tête des tendances. On peut y voir quelques propriétaires

d’appareils iPhone casser leurs téléphones en mille morceaux.

Turkey’s current enemy of the state: the iPhone. Erdogan says the Turkish ppl will defeat the “economic terrorists” the same way the attempted coup was defeated in 2016 when he used the iPhone’s FaceTime feature to rally citizens. How ironic. #Lira #USD pic.twitter.com/aaVek6e4st