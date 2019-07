Royaume-Uni : Boris Johnson va devenir le nouveau Premier ministre

Un Brexit au 31 octobre. C’est la première promesse de Boris Johnson. Aux côtés de la nouvelle présidente de la Commission européenne Ursula Von der Leyen, Emmanuel Macron a adressé ses félicitations au nouveau Premier ministre britannique : "Je suis très désireux de pouvoir travailler au plus vite avec lui, non seulement sur les sujets européens qui sont les nôtres et la poursuite des négociations liées au Brexit, mais aussi les sujets internationaux qui font notre quotidien."

Félicitations américaines

Des félicitations nettement plus chaleureuses outre-Atlantique. En meeting à Washington (États-Unis), le président américain Donald Trump ne cache pas sa satisfaction, lui qui voit dans Boris Johnson une sorte de frère spirituel. "C’est un homme coriace et intelligent. Ils l’appellent le ‘Trump britannique’, certains disent que c’est une bonne chose. Ça veut dire qu’ils m’aiment bien là-bas", a déclaré le président américain.

