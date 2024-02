Reportage Présidentielle américaine : "Ici, c'est Trump qu'on aime !", assument ces électeurs de Staten Island à New York

À 25 minutes de ferry de Manhattan, Staten Island est le quartier le moins peuplé et le moins urbain, mais aussi le plus rouge (la couleur du Parti républicain) de New York, dont les trois quarts de la population a voté Biden en 2020. "Ici, c'est Trump qu'on aime !", nous dit Lois, dont la maison est recouverte de drapeaux Trump 2024.

Dans la course vers la Maison Blanche, Donald Trump pourrait faire un grand pas dimanche 25 février vers l’investiture républicaine : les sondages lui prédisent en effet une victoire facile dans la primaire de Caroline du Sud, l’Etat dont Nikki Haley, son opposante, fut pourtant gouverneure. Et Lois en est sûre : "Trump ne doit rien à personne, c'est pour ça qu'il a été élu. Il a fait tant de bien à ce pays : fermer la frontière, construire ce mur... Mais ils ne l'ont pas laissé finir", défend cette électrice.

"Il faut qu'il revienne et termine ce qu'il a commencé" Lois, une supporter de Donald Trump à franceinfo

Devant un documentaire consacré à la bataille de Guadalcanal, son mari, lui, se souvient d'un Donald Trump plus jeune : "Son père possédait les immeubles de l'autre côté de la rue. C'est là qu'on habitait quand on s'est mariés et je voyais Donald Trump s'y promener avec son père. Donald était respectueux. Ses politiques fonctionnent, c'est un businessman et ce pays doit être dirigé comme un business !", défend le retraité.

"Trump est son propre pire ennemi"

Comme eux, 57 % de Staten Island a choisi Trump en 2020 contre moins de 30 % dans les autres quartiers de la ville. "Il faut bien comprendre que la différence de Staten Island est marquée lorsqu'on la compare aux autres quartiers de New York, décrypte Richard Flanagan, professeur de sciences politiques. Mais, par bien des aspects, Staten Island ressemble en fait bien plus au reste du pays que la ville de New York elle-même".



Et comme dans le reste du pays, il y a aussi des déçus du Trumpisme. Jim, par exemple, qui a voté deux fois pour le milliardaire, s'abstiendra cette année : "Son ego est plus vaste que le monde, mais ses politiques n'étaient pas si mal. Si seulement, il ne parlait pas autant... Nous dire de nous injecter de l'eau de javel ? Franchement ! Trump est son propre pire ennemi", tacle-t-il. Trump ou pas Trump? En 2024, Staten Island restera un îlot conservateur à New York et un quartier à part, sorte de petit morceau de Midwest perdu dans la grande ville.