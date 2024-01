Présidentielle américaine : Donald Trump remporte le New Hampshire face à Nikki Haley

Sans surprise, Donald Trump est arrivé en tête des primaires républicaines dans le New Hampshire, mardi 23 janvier. Il se rapproche de l’investiture et du face-à-face avec Joe Biden, mais il espérait un meilleur score. - (France 3)

Il est entré victorieux sur scène, sous les acclamations de ses partisans. Déclaré vainqueur dans le New Hampshire, mardi 23 janvier, Donald Trump se voit désormais seul dans la course à l’investiture. Nikki Hailey était son unique rivale dans la primaire républicaine. L’ex-ambassadrice de l’ONU félicite l'ancien président américain pour sa victoire avec un sourire de façade tout en affirmant : "Vous avez tous entendu les commérages de la classe politique qui s’époumone pour dire que cette course est terminée. J’ai un message pour chacun d’entre eux, le New Hampshire n’est qu’une des étapes de la primaire du pays et pas la dernière."

Trump déjà gagnant dans l’Iowa

Le combat électoral est cependant très inégal entre les deux candidats républicains. Déjà gagnant dans l’Iowa, l’ancien président semble en bonne voie pour obtenir l’investiture du parti républicain.