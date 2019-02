Etats-Unis : en Floride, Donald Trump fait du golf avec Tiger Woods et Jack Nicklaus

Les trois hommes étaient réunis dans le club de golf du président américain, non loin de Mar-a-Lago, sa luxueuse résidence floridienne.

Donald Trump n'a pas le blues, il a même retrouvé le green. Après s'être plaint pendant le "shutdown" de ne pas avoir pu aller en Floride, le président américain s'y est rendu le premier week-end de février et a renoué avec une de ses activités préférées : le golf.

Le milliardaire républicain a tweeté samedi 2 février une photo de lui avec Tiger Woods et Jack Nicklaus, après que la Maison Blanche a annoncé qu'il avait joué avec deux des plus grandes légendes américaines du golf. Les trois hommes étaient réunis dans le club de golf du président américain à Jupiter, dans le comté de Palm Beach, non loin de Mar-a-Lago, sa luxueuse résidence floridienne.

Great morning at Trump National Golf Club in Jupiter, Florida with @JackNicklaus and @TigerWoods! pic.twitter.com/mdPN4yvS8e — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 février 2019

C'est la première visite de Donald Trump en Floride depuis deux mois. Il devait se rendre à Mar-a-Lago pendant les vacances de Noël mais avait été contraint d'annuler son déplacement à cause du "shutdown" qui paralysait une partie de l'administration fédérale américaine.