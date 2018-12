Donald Trump révèle par erreur l'identité de membres d'une unité d'élite en Irak

Serait-ce une boulette ? Donald Trump est accusé d'avoir dévoilé par inadvertance l'identité de membres des Navy Seals, mercredi 26 décembre, lors de sa visite surprise dans une base américaine en Irak. Une fois dans l'Air Force One, le président s'est en effet empressé de partager sur Twitter une vidéo de lui accompagné de certains de ces militaires qui appartiennent aux forces spéciales de la marine américaine. "Melania et moi avons eu l'honneur de rendre visite à nos incroyables troupes au sein de la base aérienne Al-Asad en Irak. Que Dieu bénisse les États-Unis", a-t-il écrit en légende.

.@FLOTUS Melania and I were honored to visit our incredible troops at Al Asad Air Base in Iraq. GOD BLESS THE U.S.A.! pic.twitter.com/rDlhITDvm1