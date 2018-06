Donald Trump et Kim Jong-un sont arrivés à Singapour

Les enjeux sont considérables et les attentes immenses pour ce sommet historique entre Donald Trump et Kim Jong-un mardi 12 juin à Singapour. Il y a d'abord la dénucléarisation de la Corée du Nord, condition sine qua non pour les États-Unis. Il y a aussi les sanctions économiques internationales qui frappent le durement le régime de Pyongyang. La Corée du Nord est étouffée économiquement et voudrait que les choses changent.

Officiellement en guerre

Il y a évidemment la paix. Arnaud Miguet, l'envoyé spécial de France 3 à Singapour, rappelle que les deux Corées sont toujours techniquement en guerre depuis 1953. Seul un armistice a été signé, ce qui veut dire que Séoul et Washington sont toujours en guerre contre Pyongyang. Un texte serait en préparation. Mais cette rencontre mardi sera avant tout symbolique. C'est la première fois qu'il y a un face à face à ce niveau entre Américains et Nord-Coréens.

