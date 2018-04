DIRECT. Regardez le discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès américain, au dernier jour de sa visite d'Etat

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #MACRON

: "Nous devons montrer que la démocratie reste la meilleure réponse aux doutes qui se posent aujourd'hui."

: "Il faut se battre pour la liberté, la protéger, la transmettre. C'est un rappel urgent car aujourd'hui, au-delà de nos liens, la France et les Etats-Unis doivent faire face ensemble aux défis du 21e siècle."

: Emmanuel Macron insiste sur les liens culturels entre les deux pays.

: Emmanuel Macron évoque maintenant les victimes des attentats du 11-Septembre et des attentats de Paris.

: Le président français rend un hommage appuyé à un vétéran de la Seconde guerre mondiale présent parmi les représentants du Congrès américain.





: "Les peuples américains et français ont eu de nombreux rendez-vous avec la liberté. Cela leur a coûté des sacrifices."

: Brigitte Macron a été également été applaudie avant le discours de son mari.



: "Je voudrais remercier votre président et la Première dame pour cette formidable invitation".







: Voici l'arrivée d'Emmanuel Macron parmi les membres du Congrès américain, qui lui ont réservé une standing ovation.





: "Nous avons œuvré ensemble pour les idéaux universels."

: "C'est un honneur pour moi d'être reçu dans ce cénacle."

: En attendant le discours d'Emmanuel Macron, voici un point sur un des sujets brûlants entre les présidents américains et français : l'accord sur le nucléaire iranien. On résume ici ce qu'il faut savoir de l'accord actuel et du futur texte voulu par le chef de l'Etat.









: Emmanuel Macron rentre dans la salle du Congrès. Regardez en direct son discours.

: Mike Pence a fait une courte allocution avant Emmanuel Macron. Le président français devrait faire un discours de 30-40 minutes en anglais.







: Le vice-président Mike Pence arrive au Congrès avant la venue d'Emmanuel Macron, signale le correspondant de Radio France.

: Regardez en direct le discours d'Emmanuel Macron devant le Congrès américain.

: Emmanuel Macron doit bientôt prendre la parole devant le Congrès américain. Avant cela, il a eu le droit aux encouragements de Donald Trump.

: C'est en effet une tradition lorsqu'un dirigeant étranger se déplace dans le cadre d'une visite officielle aux Etats-Unis. Il est invité à s'exprimer devant la chambre des représentants et le Sénat. La première personnalité française à s'être exprimée devant le congrès est le marquis de La Fayette en 1824.

: A quoi sert le discours devant le Congrès ? Est-ce uniquement ce que prévoit le protocole d'une visite d'Etat ?

: Le président français doit s'exprimer devant le Congrès américain à partir de 16h30. Ce sera un discours prononcé en anglais, précise le correspondant de Radio France.

: Bonjour @Fleur, le président français doit s'exprimer à partir de 16h30 devant le congrès américain. Le discours sera retransmis en direct sur notre site.

: Bonjour On sait à quelle heure est prévu le discours de Macron au Capitole? Merci !

: "Le pari initial du président Macron qui était de dire on déploie un maximum de charme, un maximum de séduction pour le président américain en le recevant le 14 juillet sur les Champs-Elysées (...) et ensuite en allant en visite d'Etat, pour l'instant, n'a pas fait bouger d'un iota les grands sujets."



Matthias Fekl a commenté sur RFI la visite du président français aux Etats-Unis.



: L'ambiance du dîner d'Etat à la Maison Blanche était plutôt solennelle, hier soir. Emmanuel Macron a détendu l'atmosphère avec deux blagues. Il a notamment estimé que si la résidence présidentielle américaine était si bien décorée, c'était grâce au mobilier français. Le HuffPost a repéré cette séquence.



: Bonjour @anonyme. Comme l'explique La Croix, la visite d'Etat est le plus haut degré protocolaire dans la diplomatie. Elle ne s'effectue qu'à l'invitation du dirigeant qui reçoit et est réservée aux chefs d'Etat (à la différence des visites officielles, des visites de travail et des visites privées, qui peuvent concerner les chefs de gouvernement, les ministres ou encore les diplomates).

: Que signifie exactement "visite d'état" par rapport à une visite normale, quels sont les privilèges et obligations de celui qui est reçu et de celui qui reçoit ? Merci

: Oui, , la fille du président américain Ivanka Trump et son mari Jared Kushner ont tous les deux assisté au dîner d'Etat à la Maison Blanche.



: Et Ivanka Trump était-elle présente à ce diner ? Il me semble qu'on la voit moins depuis quelque temps...

: Plus tôt dans la journée, Emmanuel Macron et Donald Trump ont donné une conférence de presse commune. Ils ont notamment annoncé vouloir "travailler à un nouvel accord" sur le nucléaire iranien.

: "C'est sans doute pour cela que vous et moi avons beaucoup en commun qui relève de la détermination, peut-être de la chance. Nous savons l'un et l'autre que nous ne changeons pas facilement d'avis, mais avons la volonté de travailler ensemble."

: Les deux présidents ont chacun porté un toast à l'amitié entre leurs pays. "Beaucoup commentent notre amitié personnelle, a remarqué Emmanuel Macron. Des deux côtés de l'océan, il y a deux ans de cela, peu auraient prédit que vous et moi allions nous retrouver à cet endroit."



: Donald Trump a donné un fastueux dîner d'Etat en l'honneur des Macron, hier soir, à la Maison Blanche. 130 invités de marque étaient présents, dont le patron d'Apple, Tim Cook, le dirigeant du groupe LVMH, Bernard Arnault ou encore la directrice du FMI, Christine Lagarde.



