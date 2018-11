Centenaire du 11-Novembre : Donald Trump a boudé le Forum de la paix

Emmanuel Macron a tenu à ouvrir symboliquement le Forum de la paix à Paris dimanche 11 novembre, accompagné de la chancelière allemande Angela Merkel et du président de l'ONU, António Guterres. Un forum qui se tiendra désormais chaque année à Paris, placé sous le signe de la mémoire, mais aussi de l'avenir. C'est tout le sens qu'Emmanuel Macron veut donner à cette image des 72 chefs d'États et de gouvernement réunis au pied de l'Arc de Triomphe. "Ce qui demeure incertain pour l'avenir, c'est la façon dont sera interprétée cette image. Sera-t-elle le symbole éclatant de la paix durable entre les nations, ou, au contraire, la photographie d'un dernier moment d'unité, avant que le monde ne sombre dans un nouveau désordre ? Et cela ne dépend que de nous", a déclaré Emmanuel Macron dimanche après-midi.

Trump dans un cimetière américain

Présent dimanche matin à l'Arc de Triomphe, Donald Trump n'a pas assisté au Forum de la paix. Il a préféré se rendre au cimetière de Suresnes (Hauts-de-Seine), où sont enterrés 1 500 soldats américains, tombés lors de la Première Guerre mondiale. L'occasion pour lui de célébrer les valeurs communes. "Les patriotes américains et français de la Première Guerre mondiale incarnaient toutes les grandes valeurs de nos deux pays. C'est notre devoir de préserver la civilisation qu'ils ont défendue au prix de leur vie", a déclaré le président américain avant de regagner les États-Unis.

Le JT

Les autres sujets du JT