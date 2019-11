Luxe : le groupe français LVMH se paie l'américain Tiffany

C'est le nouveau joyau de l'empire LVMH. Le géant du luxe français vient de s'offrir le bijoutier Tiffany pour 14,7 milliards d'euros. Il s'agit du plus célèbre joailler américain, qui a même inspiré Hollywood avec une scène mythique incarnée par Audrey Hepburn dans le film Diamants sur canapé. La maison Tiffany renforce LVMH, désormais plus que jamais numéro mondial du luxe. Givenchy, Dior, Louis Vuitton... 76 marques font partie du groupe. Et cette nouvelle acquisition est stratégique : le bijou est le seul secteur où LVMH n'est pas encore leader.

Un secteur qui se porte à merveille

Aujourd'hui, tout le secteur français du luxe se porte à merveille. Les quatre plus gros groupes valent 482 milliards, plus d'un quart du CAC 40, ce qui fait de la France un incontournable. "Pour les touristes, notamment pour les clientèles asiatiques, le luxe français est la référence", explique Stéphane Truchi, président de l'Ifop et spécialiste du marché du luxe

