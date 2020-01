Les Etats-Unis et la Chine signent un accord "historique" en vue de mettre fin à la guerre commerciale qui les oppose

Le conflit qui oppose les deux puissances commercales, inédit par son intensité et sa durée, a freiné l'appétit des investisseurs et ralenti la croissance mondiale, comme la croissance chinoise et américaine.

Une "étape historique" vers la fin de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis ? C'est en tout cas l'avis de Donald Trump. Le président américain s'est réjoui après la signature, avec le vice-Premier ministre de la Chine Liu He, de la première phase d'un accord commercial sino-américain censé mettre fin au bras de fer qui oppose les deux premières puissances économiques du monde, mercredi 15 janvier. Selon l'Américain, cela ouvre la voix à "un accord commercial juste et réciproque entre les Etats-Unis et la Chine."

Dans ce traité, qui entrera en vigueur dans 30 jours, la Chine s'est engagée à acheter pour 200 milliards de dollars de produits américains supplémentaires au cours des deux prochaines années. Ces achats ont pour but de réduire le déficit commercial américain, grande revendication de la Maison Blanche. L'accord contient également des dispositions relatives à la protection de la propriété intellectuelle et aux conditions de transfert de technologies, autres grandes exigences des Etats-Unis.

Déclenché au printemps 2018 pour mettre fin aux pratiques commerciales chinoises jugées "déloyales", ce conflit s'est matérialisé par des droits de douane punitifs réciproques sur des centaines de milliards de dollars de marchandises. Inédit par son intensité et sa durée, cette "guerre" a freiné l'appétit des investisseurs et ralenti la croissance mondiale, comme la croissance chinoise et américaine.

Des droits de douanes maintenus

Cependant, Donald Trump a indiqué que les droits de douane punitifs frappant actuellement plus de 370 milliards de dollars de produits chinois seraient maintenus tant que la phase 2 de l'accord ne serait pas signée. "Nous gardons les tarifs douaniers, mais j'accepterai de les supprimer si nous arrivons à conclure la phase 2", a déclaré le locataire de la Maison Blanche. "Je vais les garder, sinon nous n'aurons aucune carte en mains pour négocier".

Et c'est là que le bât blesse pour nombre d'acteurs économiques. "La guerre commerciale ne sera terminée que lorsque tous les tarifs douaniers auront disparu", a ainsi estimé Mathew Shay, président de la NRF.

Par ailleurs, si l'administration prétend mordicus que c'est la Chine qui paie, une grande majorité d'économistes soulignent que de fait ce sont les importateurs américains et peut-être bientôt le consommateur qui font les frais de ces taxes. Ainsi, ce conflit a déjà durement affecté le monde agricole et l'industrie manufacturière aux Etats-Unis.