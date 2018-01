L'armée américaine demande à ses soldats d'être plus prudent avec les applications de fitness

Attention aux joggeurs. Le Pentagone va passer en revue les pratiques de sport connecté de ses soldats, après la publication en novembre 2017 d'une carte permettant de dévoiler leurs bases et leurs déplacements en zone de guerre. La carte, créée par l'application fitness Strava, montre le mouvement de ses usagers dans le monde entier. S'il peut être rassurant pour un joggeur ou une cycliste de laisser des proches connaître leur route, il en va un peu différemment pour des militaires américains déployés à l'étranger.

Fin janvier, plusieurs analystes, comme Nathan Ruser, ont remarqué qu'elle permettait d'identifier assez facilement l'emplacement des bases américaines en Irak, en Afghanistan ou même en Syrie.

Strava released their global heatmap. 13 trillion GPS points from their users (turning off data sharing is an option). https://t.co/hA6jcxfBQI … It looks very pretty, but not amazing for Op-Sec. US Bases are clearly identifiable and mappable pic.twitter.com/rBgGnOzasq