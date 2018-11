Californie : plus de 600 personnes portées disparues

Quelques arbres ont survécu, mais la quasi-totalité des bâtiments est partie en fumée. Il faudra des années pour reconstruire la ville de Paradise, en Californie (États-Unis), victime des violents incendies qui sévissent dans la région depuis huit jours. Le dernier bilan fait état de 63 morts et 631 personnes sont portées disparues.

Un bilan revu à la hausse

Jonathan Clark n'était pas revenu sur les lieux depuis le début de l'incendie. Il n'a depuis pas de nouvelle de son frère, Maurice, de sa belle-sœur et de son neveu. "Mon père commence à perdre espoir parce que cela ne ressemble pas à Maurice de ne pas donner de nouvelles, mais on va s'accrocher et on fera tout ce qu'il faut pour le retrouver", explique-t-il. Le bilan des disparus a été considérablement revu à la hausse, jeudi 15 novembre, alors qu'avant, il ne faisait état que de 200 personnes introuvables. Les légistes continuent leurs recherches. L'identification des corps, réduits en cendres, sera compliquée.

