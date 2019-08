Guerre commerciale : le ton se durcit entre les États-Unis et la Chine

Jusqu'où ira l'escalade entre la Chine et les États-Unis ? Dans la guerre commerciale qui oppose les deux superpuissances, tous les coups semblent permis. Contre toute attente, vendredi 02 août, Donald Trump annonçait une nouvelle taxe de 10% sur les importations chinoises. Une pression supplémentaire. "La Chine doit encore faire beaucoup pour rééquilibrer les choses", avait-il lancé.

Pékion fait chuter le yuan

La riposte de la Chine n'a pas tardé. Pékin laisse chuter sa monnaie, le yuan, qui atteint son niveau le plus bas de puis 11 ans. Pour 1 dollar, il faut aujourd'hui 7 yuans. Avec une devise plus faible, les produits chinois deviennent ainsi plus compétitifs et absorbent l'augmentation des taxes. Un bras de faire entre les deux puissances qui inquiète l'économie mondiale. Les perspectives d'un accord entre les deux pays semblent repoussées bien loin.

