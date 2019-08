Guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis : l'Europe s'inquiète

Depuis Bruxelles, en Belgique, la journaliste de France 2, Anaïs Bard, explique que "cette guerre commerciale qui n'en finit plus, plonge d'abord l'économie mondiale dans un climat d'incertitude". Ce climat de méfiance est très mauvais pour les marchés financiers et donc pour l'Économie européenne. Selon Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, "cette bataille entre la Chine et les États-Unis met aujourd'hui en péril, la croissance européenne", précise la journaliste.

Une guerre monétaire

Cette guerre commerciale se transforme en guerre monétaire. "La Chine, en faisant baisser la valeur de sa monnaie fait mécaniquement baisser le prix de ses produits qui deviennent donc plus attractifs. À l'inverse, les produits européens, vendus en euros, deviennent plus chers", détaille Anaïs Bard.

