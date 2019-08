États-Unis : fusillade mortelle dans un centre commercial

Nouveau drame mortel aux États-Unis. Sur le parking d'un centre commercial, les policiers et l'armée se sont réunis, théâtre d'une fusillade à la mi-journée. Une femme qui était à l'intérieur témoigne. "J'ai vu un homme avec un T-shirt noir, un pantalon de camouflage et des Rangers. Il avait ce qu'il me semblait être un fusil. Il visait les gens et tirait sur eux." Les allées du supermarché ont été ratissées, mais un seul individu a été arrêté et placé en détention.

Lourd bilan

"Des personnes sont mortes et de multiples victimes ont été transportées dans différents hôpitaux", avance un policier. Selon les médias américains, il y aurait au moins quinze morts. Donald Trump a immédiatement réagi sur Twitter : "Terrible fusillade à El Paso au Texas, les rapports sont très mauvais, beaucoup de tués. J'ai assuré le gouverneur du soutien total du gouvernement fédéral, Dieu soit avec vous tous". Les États-Unis sont régulièrement endeuillés par des fusillades mortelles.

Le JT

Les autres sujets du JT