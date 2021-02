États-Unis : une vague de froid historique traverse le pays

Au Texas (États-Unis), des villes entières, comme Dallas, ont été paralysées par la neige et par le froid. Le thermomètre est descendu jusqu'à -18 degrés, soit 25 degrés en deçà des moyennes habituelles dans la région. Par ces températures, se déplacer devient vite périlleux. Dans un quartier pavillonnaire de Houston, le froid a figé les canalisations. Cette vague de froid est historique, du jamais-vu depuis 1906. Aux températures glaciales, s'ajoutent les coupures d'électricité pour soulager un système menacé de surchauffe.



Des tornades et des vents à plus de 250 km/h

Au Texas, près de trois millions d'Américains sont toujours privés de courant, mercredi 17 février. Devant certains centres commerciaux, les files d'attente s'allongent ; beaucoup redoutent des pénuries. Plus à l'est, la vague de froid est entrée en contact avec l'air chaud des côtes. Des maisons ont ainsi été balayées, soufflées par des tornades et des vents à plus de 250 km/h.



Le journaliste Loïc de La Mornais était en direct de Dallas, mercredi, pour le 20 Heures de France 2. "Il n'y a pas d'habitants dans les rues, les quelque très rares habitants que nous avons rencontrés nous disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Ils ne sont surtout pas habitués à marcher dans cette neige, ils ne sont pas équipés pour. Tous les services publics sont fermés", rapporte-t-il.

