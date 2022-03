Etats-Unis : un "tueur impitoyable" de sans-abri recherché à New York et Washington

Deux SDF ont été tués et trois autres blessés par ses balles. Une traque était engagée, lundi 14 mars, à New York et Washington, pour retrouver un homme accusé d'une série d'attaques nocturnes sur des sans-abri endormis. "Un tueur impitoyable est en liberté, mais nous allons l'arrêter et le mettre en prison", ont déclaré Eric Adams et Muriel Bowser, les maires des deux villes, dans un communiqué commun.

A l'unisson, les deux élus démocrates ont appelé les sans domicile fixe des deux métropoles américaines à se mettre à l'abri dans des refuges en attendant que le tueur soit mis hors d'état de nuire. Présentant de nombreuses images du suspect, un homme barbu, mince et plutôt jeune, au crâne rasé, ils ont promis jusqu'à 70 000 dollars (environ 64 000 euros) de récompense pour toute information permettant de l'identifier.

L'auteur de ces crimes est, selon les autorités, responsable d'au moins cinq attaques perpétrées "de sang froid" avec le "même mode opératoire" contre des hommes qui dormaient dans la rue. Pour s'assurer qu'il n'a pas fait d'autres victimes, les enquêteurs ont contacté leurs homologues dans tout le pays, selon la cheffe de la police de New York. Les SDF "se battent déjà au quotidien pour survivre", a-t-elle relevé, en promettant d'arrêter "rapidement" leur bourreau.