Etats-Unis : un homme vole un avion vide à l'aéroport de Seattle et s'écrase peu après son décollage

Deux avions militaires F-15 ont surveillé et suivi l'avion à son décollage, mais ne sont pas intervenus.

Les autorités ont d'ores et déjà écarté la piste terroriste. Un employé d'une compagnie aérienne a procédé vendredi 10 août au soir à un "décollage non autorisé" à bord d'un avion vide et s'est écrasé en quittant l'aéroport de Seattle-Tacoma, dans le nord-ouest des Etats-Unis, ont rapporté les autorités aéroportuaires.

An airline employee conducted an unauthorized takeoff without passengers at Sea-Tac; aircraft has crashed in south Puget Sound. Normal operations at Sea-Tac Airport have resumed. — Sea-Tac Airport (@SeaTacAirport) 11 août 2018

L'avion, un bimoteur à hélices Bombardier Q400, s'est écrasé près du Puget Sound, le bras de mer qui longe la ville de Seattle, a ajouté la direction de Sea-Tac Airport en soulignant que les opérations avaient repris normalement à l'aéroport.

"Il s'agit du suicide d'un homme seul"

Deux avions militaires F-15 ont surveillé et suivi l'avion à son décollage, mais ne sont pas intervenus dans l'accident, ont indiqué de leur côté les services de police locaux.

Des internautes ont publié sur les réseaux sociaux des images de l'avion, qui volait à basse altitude.

Some dude stole a plane from #Seatac (Allegedly), did a loop-the-loop, ALMOST crashed into #ChambersBay, then crossed in front of our party, chased by fighter jets and subsequently crashed. Weird times. pic.twitter.com/Ra4LcIhwfU — bmbdgty (@drbmbdgty) 11 août 2018

"Ce n'est pas un incident terroriste. L'information est confirmée. Il s'agit du suicide d'un homme seul. Nous savons de qui il s'agit. Personne d'autre n'est impliqué", ont souligné sur Twitter les services de police du comté de Pierce, sans donner de précision sur l'auteur et les circonstances du vol de l'avion.