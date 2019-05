Etats-Unis : un Boeing 737 finit son atterrissage dans une rivière en Floride

Un Boeing 737 avec 143 personnes à bord a manqué, vendredi 3 mai, son atterrissage sur une base navale de Floride et a terminé sa course dans une rivière, ont annoncé les autorités militaires. L'accident n'a causé aucun décès ou blessé grave.

#JSO Marine Unit was called to assist @NASJax_ in reference to a commercial airplane in shallow water. The plane was not submerged. Every person is alive and accounted for. pic.twitter.com/4n1Fyu5nTS