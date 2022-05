Etats-Unis : l'Oklahoma vote une loi bannissant l'avortement dès la fécondation

Il deviendrait de fait l'Etat qui possède la réglementation la plus restrictive en matière d'interruption volontaire de grossesse. Le parlement de l'Oklahoma a adopté, jeudi 19 mai, une loi interdisant tout avortement dès la fécondation. Pour entrer en vigueur, le texte doit désormais être signé par le gouverneur Kevin Stitt. Cet élu républicain avait déjà indiqué qu'il apposerait sa signature sur toute loi imposant davantage de restrictions sur l'avortement.

Inspiré d'une loi adoptée par le Texas en septembre, ce texte de loi de l'Oklahoma ouvre la porte, avec ce texte, à des poursuites lancées par de simples citoyens à l'encontre de personnes soupçonnées d'avoir avorté. La définition de l'avortement, selon le texte, n'inclut toutefois pas "l'utilisation, la prescription, la fourniture, ou la vente de pilules du lendemain, ou de tout type de contraception ou de contraception d'urgence".

Ce vote intervient alors que le droit à l'avortement aux Etats-Unis est menacé par la Cour suprême qui, selon un document révélé par Politico, semble prête à revenir en arrière, 50 ans après sa décision historique de protéger l'IVG.

Kamala Harris a dans la foulée dénoncé la décision du parlement de l'Oklahoma comme "la dernière en date d'une série d'attaques flagrantes sur les femmes par des élus". La vice-présidente américaine de l'exécutif a ainsi appelé les Américains à élire des dirigeants qui défendraient le droit à l'avortement "au niveau local, des Etats, et fédéral". "Cela n'a jamais été aussi urgent", écrit-elle sur Twitter.

Today, Oklahoma passed a law effectively banning abortion from the moment of fertilization—the latest in a series of blatant attacks on women by extremist legislators. It has never been more urgent that we elect pro-choice leaders at the local, state, and federal level.