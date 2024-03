Etats-Unis : l'Etat de New York déploie des militaires dans le métro après une série de crimes

Un millier de militaires et policiers (750 soldats de la garde nationale et 250 policiers) vont être déployés dans le métro de New York pour lutter contre la criminalité, a annoncé mercredi 6 mars la gouverneure démocrate de l'Etat, Kathy Hochul.

Cette annonce intervient après une fusillade mi-février dans une station du Bronx, dans laquelle une personne est morte et cinq autres ont été blessées. Fin février, un conducteur du métro a également reçu des coups de couteau dans une station de Brooklyn. Le nombre de crimes graves dans le réseau de transports a bondi de près de 50% en janvier par rapport au même mois en 2023.

Des caméras de surveillance supplémentaires

"Ces attaques odieuses et éhontées contre notre système de métro ne seront pas tolérées", a déclaré la gouverneure. Ce déploiement de soldats de la garde nationale aura notamment pour but d'aider la police de New York à renforcer les contrôles des sacs des passagers dans les stations les plus empruntées.

Le maire de New York, le démocrate Eric Adams, un ancien capitaine de police élu en 2021 sur la promesse de ramener la sécurité dans la ville après la pandémie de Covid, a également annoncé un renforcement de ces contrôles.

Kathy Hochul a promis le déploiement de caméras de surveillance supplémentaires et annoncé le projet d'interdire plus facilement l'accès au métro aux personnes condamnées pour avoir agressé un employé des transports.