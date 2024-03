États-Unis : à New York, une école utilise le patinage artistique comme tremplin pour les Afro-Américaines de Harlem Durée de la vidéo : 1 min États-Unis : à New York, une école utilise le patinage artistique comme tremplin pour les Afro-Américaines de Harlem États-Unis : à New York, une école utilise le patinage artistique comme tremplin pour les Afro-Américaines de Harlem (France 2) Article rédigé par France 2 - F. Genauzeau, A. Sangouard France Télévisions JT de 8h France 2

Dans le quartier de Harlem à New York, aux États-Unis, une association vient en aide aux Afro-Américaines en proposant une école associant patinage artistique et cours du soir. Les résultats scolaires et universitaires sont spectaculaires.

Au pied des gratte-ciel de Manhattan à New York (États-Unis), elles occupent une place à part dans le cœur des New-Yorkais. Sur la glace, les patineuses du quartier de Harlem sont en représentation. Depuis 30 ans, l'association "Figure skating Harlem" a fait de l'égalité des chances un combat quotidien pour les femmes afro-américaines.

Une grande série documentaire en 2025 L'idée est née au début des années 90 dans l'esprit de Sharon Cohen, ancienne championne. Il s'agit de proposer à des jeunes femmes issues du quartier populaire de Harlem une école associant patinage artistique et cours du soir. Une idée soutenue depuis par l'ancienne First Lady Michelle Obama. "Le patinage est notre appât, mais c'est l'éducation qui compte d'abord, et ça marche", indique Sharon Cohen. Avec son programme d'entraide, l'école affiche des résultats scolaires et universitaires spectaculaires. Une philosophie qui a attiré l'attention d'une célèbre plateforme de streaming, qui lui consacrera en 2025 une grande série documentaire.

Partager : l'article sur les réseaux sociaux