DIRECT. Afghanistan : les Occidentaux appellent à quitter l'aéroport de Kaboul en raison de "menaces terroristes"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #AFGHANISTAN

: Les Etats-Unis, l'Australie et le Royaume-Uni ont émis simultanément des mises en garde très précises et presque identiques. Les personnes "se trouvant actuellement aux entrées Abbey, Est et Nord devraient partir immédiatement", a assuré le département d'Etat américain, invoquant des "menaces sécuritaires".



La diplomatie australienne a pour sa part mis en garde contre une "menace très élevée d'attentat terroriste". Londres a émis une alerte similaire, ajoutant : "Si vous vous trouvez dans la zone de l'aéroport, quittez-la pour un endroit sûr et attendez d'autres instructions. Si vous êtes à même de quitter l'Afghanistan en sécurité par d'autres moyens, faites-le immédiatement".

Il est l'heure de faire le point sur l'actualité.



• Jean Castex annonce qu'une campagne de vaccination pour une troisième dose de vaccin contre le Covid-19 va débuter dans les Ehpad à partir du "12-13 septembre". Suivez notre direct.



• Les policiers sont-ils vaccinés à plus de 70% et les enseignants à plus de 80%, comme l'affirme le gouvernement ?





Première médaille d'or à Tokyo pour le clan français ! Alexandre Léauté est champion paralympique de poursuite individuelle C2 en cyclisme sur piste. Suivez notre direct.



: Bonjour @Tithomme85 et merci pour vos mots. C'est une très bonne question et je n'ai pas de réponse catégorique à vous donner. Elle est née de mère afghane, dans un avion américain qui a atterri en Allemagne. Le général Tod Wolters, commandant des forces américaines en Europe, a émis le souhait de la voir devenir américaine : "Comme vous pouvez l'imaginer, étant moi-même pilote de l'US Air Force, mon rêve est de voir cette petite fille appelée Reach grandir comme citoyenne américaine et piloter des avions de chasse dans notre armée de l'air", a-t-il déclaré.

: Bonjour FI et merci pour votre travail. Savez quelle sera la nationalité de la petite afghane née dans un avion militaire américain ?

: Pour l'instant, "autour de 2 500" personnes, réfugiés afghans ou Français, ont été accueillis en France depuis le début des évacuations du pays, a affirmé Jean Castex sur RTL.

: On démarre la revue de presse avec Libération qui titre "Le piège" pour caractériser la situation en Afghanistan où, "à quelques jours du retrait américain, les rapatriements d'Occidentaux et d'Afghans se multiplient dans la panique".







: Une petite Afghane née à bord d'un avion militaire américain qui évacuait ses parents vers la base de Ramstein (Allemagne) a été nommée Reach, du nom de code de l'appareil, a révélé le commandant des forces américaines en Europe, le général Tod Wolters.

On ouvre avec le traditionnel point sur l'actualité.





Les talibans se sont engagés à laisser partir les Américains et les Afghans "à risque" après le 31 août, après le départ des forces américaines, a affirmé le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken aujourd'hui.



• Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer présente la rentrée de l'année 2021-2022, une nouvelle fois chamboulée par le Covid-19, en espérant concilier deux objectifs : fermer le moins de classes possible et préserver la scolarité des élèves.



• Face à la situation sanitaire "grave", la rentrée scolaire est repoussée au 13 septembre en Guadeloupe, en Martinique, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les zones classées rouges en Guyane.





Le match avait pourtant bien commencé. Mais Monaco a été éliminé ce soir par les Ukrainiens du Shakhtar Donetsk (2-2) en barrages retour de Ligue des champions après leur défaite 1-0 à l'aller.