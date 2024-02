Ukraine : une ambition olympique en natation, malgré les bombes

Des jumelles ukrainiennes vont tenter de décrocher l'or aux Jeux olympiques. Leur préparation est particulièrement compliquée.

Kharkiv (Ukraine) est la cible quasi-quotidienne des attaques russes. C'est dans ce chaos incessant que des jumelles ukrainiennes, nageuses artistiques professionnelles, continuent tant bien que mal de s'entraîner pour les Jeux olympiques. "Les bombardements, c'est une situation habituelle, tous les jours, peut-être cinq ou six fois par jour, et la nuit aussi", confient Maryna et Vladyslava Aleksiiva. À 22 ans, elles travaillent sept heures par jour. Mais leurs conditions de préparation dépendent des bombardements.

Bombardements : "Notre piscine a été touchée"

Ces derniers mois, elles ont parfois dû interrompre leur cession pour se cacher au sous-sol, lorsque les explosions étaient trop proches. "Notre piscine a été touchée et il n'y a plus de vitres, il n'y a plus de verres, ils les ont rafistolés tant bien que mal avec des panneaux. Mais à l'intérieur de la piscine, tout est intact", précisent Maryna et Vladyslava Aleksiiva. Avant de rêver d'une nouvelle médaille olympique à Paris, elles devront convaincre lors des dernières compétitions de qualification, aux championnats du monde, au Qatar.