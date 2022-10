Turquie : au moins 22 morts dans une explosion dans une mine de charbon, plusieurs dizaines d'ouvriers bloqués

Une explosion dans une mine de charbon, vendredi 14 octobre à Amasra, dans le nord-ouest de la Turquie, a fait au moins 22 morts, a affirmé le ministre turc de la Santé, Fahrettin Koca. 28 personnes ont également été blessées, d'après le ministre turc de l'Intérieur Suleyman Soylu. Après l'explosion, survenue à 18h15 heure locale, plusieurs dizaines de mineurs restaient bloqués à quelque 300 mètres en dessous du niveau de la mer.

Vendredi soir, des équipes de sauvetage s'efforçaient de sauver plusieurs dizaines d'ouvriers bloqués dans des galeries. Selon Suleyman Soylu, 49 mineurs seraient encore prisonniers sous la terre. 110 personnes se trouvaient dans les galeries au moment de l'explosion.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a annoncé qu'il annulait son programme pour se rendre sur le lieu de l'accident samedi. "Notre voeu est que les pertes de vie ne soient pas plus élevées et que nos mineurs puissent être sauvés sain et sauf", a-t-il tweeté.

Le ministre turc de l'Energie, Fatih Donmez, a affirmé que "selon les premières observations, il s'agit d'un coup du grisou". Les accidents de travail sont fréquents en Turquie. Le fort développement économique de la décennie écoulée s'est souvent fait au détriment des règles de sécurité, en particulier dans la construction et l'exploitation minière.