À la suite des deux séismes qui ont touché la Turquie, Alp Sanalan s’est porté volontaire pour être secouriste bénévole. Pour Brut, il montre comment les secours s’organisent pour aider les populations sur place.

“Alors que nous entamons la deuxième semaine, les besoins dans la zone sinistrée de la région ont beaucoup évolué. Aujourd'hui, le logement, le chauffage, la santé, la protection contre les épidémies, comme le choléra et la diarrhée, constituent la priorité.” Deux semaines après les deux séismes dramatiques qui ont touché la Turquie et la Syrie, les secours s’organisent pour aider les sinistrés. Alp Sanalan en fait parti. Il est secouriste bénévole pour l’ONG Yüdak. “De manière générale, les moments que j'ai passés dans la zone sismique, dans la zone sinistrée, ressemblaient à cela. Il n'y a pas d'électricité, les routes sont en désordre. Un hôpital de campagne a été construit. Pour le moment, il n'y a pas de toilettes sur le terrain. Il n'y a pas de nourriture digne de ce nom”, explique-t-il.

“Des besoins sur le long terme apparaissent”

Pour le secouriste, les besoins évoluent rapidement. “Il y a vraiment un fossé entre les besoins des premiers jours et les jours suivant le tremblement de terre. Dans un premier temps, il fallait des interventions poussées des équipes, des générateurs, des outils de chantier, des outils de travail légers. Tandis que dès le deuxième jour, les excavateurs, les pelleteuses, les grues entrent en jeu et, sur le terrain, de plus en plus de besoins liés à l'abri et à la chaleur, des besoins sur le long terme apparaissent.”

“Ce ne sont pas les besoins auxquels nous pouvons répondre en tant que premiers secours. Notre objectif premier est de se rendre le plus rapidement possible sur le terrain en tant qu'équipe de recherche et de sauvetage légère, dotés de tout notre matériel, de retirer le plus rapidement possible les personnes les plus accessibles et de passer au prochain éboulement”, ajoute Alp Sanalan.