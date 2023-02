Au sud de la Turquie, la ville d’Antakya a été dévastée par les séismes qui ont touché le pays. Sur place, un couple montre à Brut ce qu’est devenu leur quartier.

“Là, c'est même pire que la guerre, on est pieds et poings liés.” Antakya, une ville dans le sud de la Turquie, a été durement touchée par les deux séismes qui ont frappé le pays il y a deux semaines. La plupart des bâtiments se sont effondrés. Gülcan et Dinçer sont un jeune couple ayant survécu, avec leur enfant, à l’événement. “On est sortis difficilement de chez nous. J'ai extirpé ma femme et mon enfant. J'ai une fracture à la jambe, mon fils s'est cassé le pied, on est sortis de justesse”, explique Dinçer. Ils montrent à Brut leur quartier dévasté.

“On ne sait pas non plus quoi faire de notre vie après ça”

Démunis, ils ont passé les premiers jours dans l’attente d’une aide. “J'ai dit à ma femme : chérie, attendons le matin, ils vont nous venir en aide. Le matin, personne n'est venu. Le lendemain, il n'y avait toujours personne. Le 3e jour, ils sont venus aider petit à petit. Bien sûr, c'était déjà bien trop tard. Mais comme notre communication était coupée, nous, on croyait que le séisme avait seulement eu lieu à Antakya”, explique Dinçer.

Le salon de coiffure qu’ils tenaient a été complètement détruit. “On ne sait pas non plus quoi faire de notre vie après ça. Moi, je suis un coiffeur pour femme, je n'ai plus de lieu de travail, je n'ai plus de chez moi, on ne sait pas où trouver refuge. On est constamment en état d'alerte, on a peur de tout maintenant. C'est quelque chose qu'on vit tous là”, ajoute-il. “Comme on est dans un village, quand le tracteur passe, ça fait des vibrations et on pense tout de suite à un séisme”, décrit Gülcan.