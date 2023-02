Séisme en Turquie et en Syrie : un nourrisson sauvé après 139 heures sous les décombres

En Turquie comme en Syrie, les secours continuent de chercher sans relâche d'éventuels survivants. Hamza, un nourrisson de sept mois, a été sauvé après avoir passé 139 heures sous les ruines d'un immeuble.

Les cris d’un nourrisson permettent aux secouristes de le retrouver. Recroquevillé sous une dalle de béton, Hamza a survécu. Il est âgé de sept mois et a passé 139 heures sous les ruines de son immeuble. La petite Cudi, 10 ans, sortie des décombres à Antakya dimanche 12 février, est épuisée mais en vie. La jeune fille aura passé 147 heures sous les gravats. Plus de six journées à lutter contre la mort. Encore quelques éclaircies dans un drame qui se joue ici, depuis près d'une semaine, dans la ville de Adiyaman.

Éviter l'anarchie

La Turquie et la Syrie n'en finissent plus de compter leurs morts et de découvrir ces villes presque entièrement détruites. En tout, 26 millions de personnes pourraient être touchées dans les deux pays d’après l’Organisation mondiale de la santé. L'aide internationale se déploie et le chaos s’installe aussi, avec des scènes de pillage. L'état d'urgence a été décrété en Turquie dans les dix provinces touchées par le séisme. L’armée a été déployée dans les rues et dans les marchés pour essayer d'empêcher le pays de sombrer dans l'anarchie.