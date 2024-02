Russie : au moins cinq morts et 18 blessés après un bombardement à Belgorod, selon le gouverneur

Selon le gouverneur, à Belgorod, plusieurs appartements, des habitations et des voitures ont été endommagés par des tirs, ainsi qu'un petit centre commercial et l'enceinte d'une "entreprise industrielle".

Un bombardement imputé à Kiev a tué jeudi 15 février au moins cinq personnes et fait 18 blessés dans la ville russe de Belgorod, a annoncé le gouverneur de cette région frontalière de l'Ukraine. "Selon des données provisoires, cinq personnes ont été tuées à Belgorod, dont un enfant, et 18 personnes ont été blessées, dont 5 enfants", a écrit Viatcheslav Gladkov sur son compte Telegram.

Selon lui, à Belgorod, plusieurs appartements, des habitations et des voitures ont été endommagés par des tirs, ainsi qu'un petit centre commercial et l'enceinte d'une "entreprise industrielle". Plus tôt, l'agence de presse d'Etat Ria Novosti avait rapporté que le bombardement avait touché un centre commercial, en publiant une vidéo montrant un magasin aux vitres soufflées et dont l'entrée est jonchée de débris. Plusieurs corps y étaient visibles.

Des tirs ont également endommagé deux maisons dans le district de Belgorod, qui entoure la ville, selon le gouverneur. La ville de Belgorod, situé à une quarantaine de kilomètres de la frontière ukrainienne, est la capitale de la région russe éponyme visée régulièrement par des tirs en réplique aux bombardements massifs menées par la Russie.