Russie : Accident spectaculaire à Moscou

C'était la mi-journée, à Moscou (Russie). Cette entrée d'un passage souterrain était pleine de monde. Un passant a filmé toute la scène : "C'est affreux. Il y a un bus qui vient de dévaler les escaliers d'un passage piéton", explique le témoin. Quatre personnes meurent écrasées par le bus. Onze autres piétons sont blessés, certains grièvement.

Défaillance technique

Le déploiement des forces de secours et de sécurité est maximal. Les piétons coincés dans ce souterrain qui sert à traverser l'avenue sont évacués en urgence par peur d'un attentat. Car sur ces images, la trajectoire du bus pose question. Il démarre, fonce sur le trottoir et bifurque pile dans l'axe du souterrain. Mais ce lundi 25 décembre au soir, une autre piste semble privilégiée. "Il s'agit très probablement d'une défaillance technique ou d'une erreur humaine. L'état de la route, qui était déneigée, ne peut pas expliquer l'accident", a déclaré Piotr Birioukov, maire adjoint de Moscou. Le conducteur du bus a été interpellé. Face aux enquêteurs, il affirme que les freins du véhicule ne répondaient plus.

