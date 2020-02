Piotr Pavlenski : pourquoi bénéficie-t-il du droit d'asile ?

Mis en examen, Piotr Pavlenski est bien déterminé à dévoiler la vie privée de certains hommes politiques. Activiste et provocateur, l'artiste russe vit en France depuis trois ans, mais c'est dans son pays natal qu'il s'est fait connaître en militant contre le pouvoir de Vladimir Poutine. En 2016, il est accusé d'agression sexuelle par une actrice, Anastasia Slonina. "Quand un homme commet un crime violent qui menace la vie de quelqu'un, ce n'est plus l'expression artistique d'une protestation", estime Me Youri Lissenko, avocat de la plaignante.

Piotr Pavlenski ne devrait pas perdre son statut de réfugié politique

Piotr Pavlenski a toujours balayé ces accusations qu'il considère comme un coup monté du Kremlin. C'est pour cette raison qu'il a fui en France et obtenu l'asile , sa version ayant été jugée crédible. Malgré sa mise en cause dans l'affaire Griveaux, Piotr Pavlenski ne devrait pas perdre son statut de réfugié politique. Seules les condamnations pour terrorisme ou supérieures à dix ans de prison peuvent entraîner un tel retrait.

