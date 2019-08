Explosion d'un dépôt de munitions en Sibérie : plusieurs personnes blessées, des milliers évacuées

Plusieurs personnes ont été blessées et des milliers de personnes évacuées, lundi 5 août, à la suite d'explosions causées par un incendie dans un dépôt de munitions en Sibérie. Provoquées par un feu d'origine inconnue, les explosions se sont produites dans un dépôt d'obus sur une base militaire près de la ville d'Achinsk (région de Krasnoïarsk), à 3 000 kilomètres de Moscou.

Les évacuations ont eu lieu dans un périmètre de 20 kilomètres autour du dépôt. Son personnel a également été évacué, a indiqué le gouverneur de la région de Krasnoïarsk, Alexandre Ouss, qui s'est rendu sur place. D'après les médecins, sept personnes ont été blessées par les explosions, et deux d'entre elles ont été hospitalisées, a rapporté l'agence publique Tass. Plusieurs médias russes, cités par le Guardian, parlent d'un soldat tué lors des explosions.

Des témoins ont publié sur internet des vidéos montrant une épaisse fumée noire qui s'élève au-dessus d'une forêt située à côté du dépôt de munitions. Plusieurs trains équipés pour la lutte anti-incendie ont été dépêchés sur les lieux, a rapporté l'antenne locale du ministère russe des Situations d'urgence. "Des mesures ont été prises pour empêcher la propagation du feu et assurer la sécurité" dans la zone des explosions, a souligné cette source.

Crazy pictures from Krasnoyarsk region - where a weapons store is exploding at a military base....



...like this girls basketball team



Soldiers on the base are hiding in bomb shelters as fire fighters use armoured vehicles for protection pic.twitter.com/HPzSGrcmgI