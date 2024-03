Attentat de Moscou : le Kremlin justifie l'absence de Vladimir Poutine aux hommages, assurant qu'il est "concerné" "même si vous ne voyez de larmes sur son visage"

"Il est peu probable que quelqu'un sache et comprenne ce qu'il traverse, y compris vous et moi," a déclaré le porte-parole du Kremlin, huit jours après l'attaque qui a fait au moins 144 morts le 22 mars dans une salle de concert, près de Moscou.

Plus d'une semaine après l'attentat qui a fait au moins 144 morts et 551 blessés dans la salle de concert Crocus City Hall, près de Moscou, le président russe n'a assisté à aucune cérémonie d'hommage. Interrogé sur cette absence, le porte-parole du Kremlin a assuré, lors d'une courte interview télévisée diffusée samedi 30 mars, que Vladimir Poutine "se sent personnellement et pleinement concerné par ce genre de tragédies." "Croyez-moi, même si vous ne voyez pas de larmes sur son visage, cela ne veut pas dire qu'il ne souffre pas", a justifié Dmitri Peskov.

"Il est peu probable que quelqu'un sache et comprenne ce qu'il traverse, y compris vous et moi," a poursuivi le porte-parole du Kremlin alors que, selon l'agence Ria-Novosti, des diplomates américains, européens, africains et sud-américains se sont rendus samedi sur les lieux de l'attaque revendiquée par le groupe jihadiste Etat islamique, pour y déposer des fleurs et observer une minute de silence.

Pas de rencontre prévue avec les familles des victimes

Après la tragédie du vendredi 22 mars, le président russe a attendu le lendemain pour s'exprimer publiquement. Le lundi, Vladimir Poutine a reconnu que l'attentat avait été commis par des "islamistes radicaux", mais les autorités russes ont accusé l'Ukraine et ses alliés occidentaux, qui démentent fermement, de l'avoir "facilité".

Enfin, jeudi, le Kremlin a fait savoir que le chef de l'Etat, fraîchement réélu, n'avait pas prévu dans l'immédiat de rencontrer les familles des victimes, ni de se rendre sur les lieux de l'attentat.