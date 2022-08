Transports : des passagers ont été bloqués 5 heures dans l’Eurotunnel

Mardi 23 août, un problème technique a paralysé l’Eurostar. Certains passagers sont restés bloqués sous la Manche pendant plus de 5 heures. Maëlys Septembre fait un point sur la situation en duplex de Londres.

Des passagers de l’Eurostar ont été bloqués de nombreuses heures durant sous la Manche. "Et bien la raison de cette mésaventure pour les passagers de l’euro tunnel, c’est la panne du train à bord duquel ils avaient embarqué l’après-midi pour rallier la France à Folkestone en Angleterre", commence par décrire Maëlys Septembre. "Les alarmes se sont déclenchées à bord du train, il a fallu chercher d’où venait le problème et en attendant les passagers ont été débarqués", affirme la journaliste.



400 passagers bloqués

Face à cette situation qui a duré plusieurs heures, de nombreux passagers ont été bloqués et n’ont pas eu d’autres choix que d’attendre. "400 passagers bloqués dans le tunnel sous la Manche, après plusieurs longues heures d’attente, plus de trois heures, ils ont fini par être évacués par un autre tunnel", décrypte Maëlys Septembre. Les personnes bloquées se sont plaintes du manque de communication et de la panique qui a régné dans le tunnel.