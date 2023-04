Couronnement de Charles III : de nombreux objets souvenirs pour le week-end de célébration

Le 13h découverte continue de vous emmener dans les coulisses des préparatifs du couronnement du roi Charles III, le 6 mai prochain. Trois jours de festivités et de célébration qui s’annoncent absolument historiques. Déjà les décorations se multiplient dans les rues.

C’est l’une de ces occasions où les Britanniques sont plus fiers que jamais de leur identité. Le couronnement, comme une ode à la Britishness, car le Royaume-Uni s’apprête à se célébrer lui-même, autant qu’il fêtera son nouveau roi. Au cœur de la campagne anglaise, la petite ville de Woburn Sands attend avec hâte le jour du couronnement, mais aussi les grandes fêtes de rue qui seront organisées le lendemain.

Badge, cahier d'images, bouteille de vin pétillant

Pour Zoé McCarthy, l’organisatrice d'un pique-nique entre voisins, il n’y a pas de temps à perdre pour décorer les rues. Les volontaires s’activent, et les premiers préparatifs ne font qu’ajouter à l’impatience. "Il y aura des fanions partout dans les rues, on va installer une longue table pour 150 convives, et on va faire survoler la ville par un bombardier des années 40", décrit-elle. Et tout est prévu pour que chacun garde un souvenir impérissable de ce week-end de célébration. Badge, cahier d’images et même bouteille de vin pétillant personnalisé seront proposés.