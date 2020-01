Départ de Meghan et Harry : la reine particulièrement affectée

Stupeur et tremblement du côté de Buckingham. A 93 ans, la reine Elizabeth II a l'expérience pour gérer les situations de crise, même si, selon son entourage, elle est très affectée par la décision de sont petit fils Harry, finalement pas tant sur la forme, mais sur le fond. "Elle n'a pas été prévenue. La communication a été faite sur les réseaux sociaux et n'est pas passée par le canal habituel de Buckingham Palace. On dit souvent que la reine a un petit penchant pour Harry, dont elle connaît le caractère. Mais là, l'onde de choc est telle que cela porte atteinte à l'image de cohésion de la famille royale" , explique le journaliste Arnaud Comte en duplex de Londres pour le 20 Heures.

Écartés de la photo de famille

Il faut donc que cette affaire se règle au plus vite. Mais ce n'est pas si simple. En attendant, le prince Harry et Meghan Markle ont disparu de la photo de famille. Dans le célèbre musée londonien de Madame Tussauds, ils sont désormais placés à bonne distance de la monarque et des héritiers du trône. La nouvelle fait jaser à Buckingham et dans les rues de Londres. Moins de 48 heures après l'annonce du couple princier, Meghan est déjà partie au Canada, et Harry devrait la rejoindre dans les prochains jours.