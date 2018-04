Insolite : un bateau pirate Playmobil, construit par deux enfants écossais, a réussi à traverser l'Atlantique

En mai 2017, ces deux frères de 8 et 5 ans ont mis le bateau pirate à la mer. Leur embarcation se trouve aujourd'hui tout près des Antilles.

Un bateau pirate Playmobil est en train de parcourir les mers et les océans du monde. Mis à l’eau en Écosse en mai 2017, il a déjà longé les côtes de Guyane et pourrait bien arriver aux Antilles ces prochains jours.

À l’origine de cette aventure incroyable, il y a deux garçons : Ollie et Harry Ferguson, 8 ans et 5 ans, qui vivent à Turriff en Écosse. Il y a un an, ils ont eu l’idée de mettre à l’eau ce bateau pirate et de l’envoyer parcourir le monde. Avec l’aide de leurs parents, les garçons ont d’abord amélioré la flottaison de l'embarcation en plastique, l’ont testée en piscine puis l'ont laissée partir en mer.

Aidé par des inconnus pendant sa traversée

Les jeunes constructeurs n'ont pas oublié de joindre à son bord un message demandant à "quiconque le trouverait de les tenir au courant", se souvient Ollie, interviewé par la BBC. "De gentilles personnes de Suède, de Norvège et du Danemark nous ont envoyé des photos avant de le remettre à la mer, poursuit-il. Ils nous ont aussi dit dans quel état il était et où il l’avait trouvé."

C’est en pleine mer du Nord que le bateau pirate a été repéré par un trois-mâts norvégien. L'équipage du grand navire a décidé de donner un petit coup de pouce, ou plutôt un petit coup de rame, à celui du petit navire. "Le bateau norvégien l’a emmené jusqu’en Afrique puis l’a remis dans l’océan pour qu’il continue sa route vers l’Amérique", raconte Harry. Les Norvégiens ont aussi équipé le bateau pirate d'un GPS qui permet désormais aux deux garçons de suivre sa progression.

Envoyer leur bateau à la conquête de l'Amérique leur a donné d’autres idées. "On espère vivre beaucoup d’autres aventures comme celle-ci !", lancent en chœur les deux petits Ecossais qui ont établi une liste des 500 choses à faire avant de devenir grands, parmi lesquelles : photographier la voie lactée, acquérir des compétences de ninja ou encore envoyer un Lego dans l’espace.