Football : les têtes désormais interdites à l'entraînement pour les enfants anglais, écossais et irlandais

A l'automne dernier, une étude avait relevé que les anciens footballeurs avaient une plus forte probabilité de mourir d'une maladie neurodégénérative. Par précaution, les fédérations d'Angleterre, d'Ecosse et d'Irlande ont décidé que les moins de 12 ne pourront plus jouer de la tête à l'entraînement.

Des enfants du club anglais de Bournemouth au Vitality Stadium, le 13 mai 2017. (REUTERS STAFF / REUTERS)