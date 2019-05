Eurozapping : l'Autriche réduit les impôts, une enquête sur du sang contaminé au Royaume-Uni

L'Autriche annonce des baisses d'impôts massives. À un mois des élections européennes, le chancelier conservateur Sebastian Kurz lance une opération séduction : un programme de réduction des impôts pour les particuliers et les entreprises de plus de huit milliards d'euros en trois ans. Pour trouver cet argent, la fonction publique sera mise à la diète et le chancelier n'exclut pas un recul de l'âge de départ à la retraite.

Scandale au sommet de l'État en Bulgarie

Des fraudes aux subventions européennes en Bulgarie. Des maisons construites avec l'aide de l'UE pour développer le tourisme cachent en réalité des propriétés privées. Le scandale a déstabilisé le gouvernement après la mise en examen du vice-ministre de l'Économie. Une opération main propre indispensable pour les conservateurs au pouvoir.

Une enquête sur le sang contaminé au Royaume-Uni. Ils auraient été près de 30 000 à avoir contracté le virus de l'hépatite C ou du sida dans les années 80. La Grande-Bretagne faisait venir du sang des prisons américaines. Plus de trente ans après, la justice britannique a ouvert une enquête. Beaucoup de victimes sont mortes.

