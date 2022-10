Le prix Nobel de physique récompense trois chercheurs, dont le Français Alain Aspect, pour leurs "expériences révolutionnaires" sur la mécanique quantique

Ils sont trois à avoir été primés. Le prix Nobel de physique 2022 a été attribué mardi 4 octobre au Français Alain Aspect, à l'Américain John Clauser et à l'Autrichien Anton Zeilinger pour leurs "expériences révolutionnaires" sur la physique quantique.

Les trois chercheurs sont récompensés pour leurs travaux pionniers sur "l'intrication quantique", un mécanisme où deux particules quantiques sont parfaitement corrélées, quelle que soit la distance qui les sépare, a annoncé depuis Stockholm (Suède) le jury Nobel.

BREAKING NEWS:

The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Physics to Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger. pic.twitter.com/RI4CJv6JhZ